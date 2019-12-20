Месси снова лучший. Титов и Кирьяков поспособствовали

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов уходящего года по версии британского издания The Guardian. Второе и третье места заняли два футболиста "Ливерпуля" – Вирджил ван лейк и Садио Мане соответственно.

The Guardian подобрало звездный состав в жюри. В числе экспертов были аргентинец Хавьер Дзанетти, бразилец Зико, болгарин Димитар Бербатов, а также представители России Егор Титов и Сергей Кирьяков. Всего жюри состояло из 239 экспертов, представляющих 63 страны.

Отметим, что эксперты не пустили в тройку лучших португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду – он остался лишь на четвертой строчке.

Также в Топ-10 вошли еще один игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах, Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", Роберт Левандовски из "Баварии", Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", Алиссон ("Ливерпуль") и Френки де Йонг ("Барселона").