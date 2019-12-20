Мартин Скорсезе допустил, что больше не будет снимать кино после "Ирландца"

Режиссер Мартин Скорсезе не исключил, что картина "Ирландец", вышедшая в этом году, – его последний фильм. Об этом кинематографист рассказал в интервью The Guardian.

"Не знаю, сколько еще я могу сделать – может, это все. Последний фильм, – поделился Скорсезе. – Планировалось хотя бы доделать его и, возможно, показать одним днем в Национальном кинотеатре (в Лондоне – ред.) и в Синематеке в Париже. Я не шучу".

По словам режиссера, трудно делать кино в ситуации, когда на 11 из 12 экранов кинотеатров идут фильмы про супергероев.

"Кинотеатры заполонили фильмы про супергероев – ну, знаете, когда люди летают и крушат все. Это неплохо, если вы хотите это смотреть. Просто для другого рода фильмов не остается места, – отметил он. – Хорошо, вам нравятся фильмы про супергероев. Но почему на всех 11 экранах?"

Режиссер рассказал о своем решении продемонстрировать 3,5-часовой фильм на стриминговой платформе Netflix. По его словам, основная задача этого шага – постараться понять, как публика будет смотреть фильмы в изменившихся условиях.

Ранее издание The Guardian назвало "Ирландца" главным фильмом 2019 года. Кроме того, картина Скорсезе попала в "Абсолютный рейтинг победителей" по итогам 2019 года по версии телеканала "Синема". В этом списке он занял второе место.