К месту стрельбы на Лубянке несут цветы

Москвичи несут цветы к месту стрельбы на Большой Лубянке. Там накануне вечером вооруженный преступник открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. Он был нейтрализован.

В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ. Раненых пятеро, среди них есть и случайный прохожий. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Расследованием дела сейчас занимается Центральный аппарат Следственного комитета России. О личности стрелявшего следователи пока не сообщают, но, по сведениям некоторых СМИ, нападавший — 39-летний Евгений Манюров. Он жил в подмосковном Подольске с матерью, увлекался стрельбой. При обыске у него дома нашли четыре винтовки. Следователи также наведались в стрелковый клуб, где он тренировался.