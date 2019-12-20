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20 декабря 201921:05 Михаил Антонов

Газовые переговоры: что Россия и Украина согласовали в Берлине

Газовые переговоры: что Россия и Украина согласовали в Берлине

В Минске идут российско-украинские переговоры о транзите газа. Россию на встрече представляют вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Стороны обсуждают детальный протокол, в котором указаны условия для подписания итогового контракта. О том, что принципиальная договорённость о поставках российского газа в Европу через Украину уже есть, стало известно накануне после напряжённых переговоров в Берлине. Но вот какими будут условия транзита — пока не разглашается.

Для заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину все сроки уже прошли. Заявки на использование украинской газотранспортной системы должны были быть поданы до 13 декабря. Но из-за того, что Киев, скорее всего, сознательно, тянул с реформой "Нафтогаза", из которого по новым европейским правилам надо было выделить как раз транспортную составляющую, "Газпром" не мог зарезервировать мощности. Не с кем было договариваться.

После "нормандской" встречи в Париже процесс создания нового украинского оператора ГТС пошел в авральном режиме. Все сделано — европейский сертификат получен. И теперь участники трехсторонних консультаций пытаются наверстать время, и за 12 дней до истечения срока действующего контракта, вывести из тупика переговоры, продолжавшиеся полтора года.

Сегодня в Минске. А накануне в Берлине, где удалось согласовать план, который должен в конечном счете привести к компромиссу.

Столик для подписания этого плана был приготовлен, но не понадобился — стороны взяли паузу на несколько часов, чтобы получить принципиальное одобрение в Москве и Киеве. Тем не менее, впервые за многие месяцы переговоров, их участники согласились в том, что основа для соглашения есть.

"Мы действительно сегодня очень хорошо поработали. Подготовили проект детального протокола, который в высокой степени готовности. Он требует согласования, и мы надеемся на то, что в ближайшее время выйдем на окончательные договоренности", — рассказал Александр Новак, министр энергетики РФ.

"После этих напряженных переговоров я рад объявить – мы достигли принципиального соглашения по всем ключевым пунктам. Уверен, что это очень позитивная новость для граждан всех стран", — подчеркнул Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Суть разногласий: Украина настаивает на долгосрочном, 5-10 лет, контракте с объёмами прокачки газа около 60 миллиардов кубометров в год. С учетом того, что сейчас через ее ГТС проходят 90 миллиардов, и она зарабатывает на этом 3 миллиарда долларов, Киев хочет поднять тариф, чтобы не потерять деньги. "Газпром" добивается экономически обоснованной цены и обнуления взаимных судебных претензий. Эти исходные позиции, по всей видимости, удалось сблизить.

Министры иностранных дел Германии и Украины оптимистично комментировали сегодня результат берлинских консультаций.

"Транзит газа через Украину будет продолжен. Мы, по крайней мере, увидели принципиальное согласие сторон, оформленное в виде рамочного соглашения о транзите газа", — говорит Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

"Уверен, что переговоры завершатся успешно. Команда над этим работает. И Украина обеспечит надежный транзит российского газа на территорию Евросоюза", — подчеркнул Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины.

Об этом можно было договодиться раньше, если бы прежние киевские власти не ставили своей целью уничтожить украинскую ГТС в исполнении заказа вашингтонских кураторов, нацелившихся захватить часть энергетического рынка Европы, как раз за счет обнуления украинского транзита и срыва строительства "Северного потока-2". Для них возможность заключения нового контракта — очень плохая новость.

Она означает то, что даже если Трамп подпишет сегодня новый оборонный бюджет, вводящий санкции против строителей "Северного потока", то это будет холостой выстрел по поставкам российского газа в Европу, хотя и довольно чувствительный по позициям Германии, как главного газового хаба на континенте. Здесь Берлин и Киев не найдут взаимопонимания.

"Разумеется, мы обсуждали "Северный поток-2" и санкции США. Вас это вряд ли удивит, но, по данным вопросам мы придерживаемся разных взглядов. Мы, как и ранее, настаиваем на том, что экстерриториальные санкции по определению — неприемлемы. Наша позиция останется неизменной", — заявил Маас.

В Киеве американские санкции приветствуют. Это повышает ценность их ГТС. Плюс в том, что в отличие от команды Порошенко, новые украинские власти, кажется, не готовы сдать эту ценность в металлолом.

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