Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби продолжается выставочный теннисный турнир, первый в новом сезоне. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в финал, уступив первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

Надаль уверенно выиграл первую партию 6:1, затем был сильнее во второй партии 6:3, Соперники провели на корте один час тридцать минут.

Надаль вышел в финал, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Карен Хачанов поспорит за третье место с греком Стефаносом Циципасом.