Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".

Переговоры проходили в Минске в трехстороннем формате (с участием представителей Евросоюза). От "Газпрома" на них участвовал глава российского концерна Алексей Миллер.

19 декабря в Берлине Москва и Киев согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений двух стран, который должен быть одобрен на высшем уровне.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".