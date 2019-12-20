В Воронежской области в ДТП попали сразу 8 автомашин

У расположенного в Воронежской области села Верхний Мамон на федеральной трассе М4 "Дон", произошло ДТП с участием восьми автомашин. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

В настоящее время во избежание возникновения на трассе заторов автотранспорт направляется на альтернативную дорогу, передает ТАСС.

Представитель Главного управления МВД России по Воронежской области уточнила, что водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение. Чтобы избежать столкновения с ней, водитель ехавшего следом автомобиля Chevrolet тоже врезался в дорожное ограждение, а идущие следом друг за другом пять грузовиков и легковой автомобиль столкнулись.