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21 декабря 201900:00 Ксения Якубина

На ремонт Боткинской больницы потребуется два с половиной миллиарда рублей

На ремонт Боткинской больницы потребуется два с половиной миллиарда рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов озвучил сумму средств, необходимых для ремонта старейшей инфекционной больницы. По его словам, работы начнутся в 2021 году. О плохом состоянии медучреждения рассказали журналисты — участники президентской пресс-конференции.

Эти кадры, действительно, словно ожили со страниц произведения Чехова. Только эта, пугающая своим видом, палата номер шесть не для душевнобольных, а для людей с ОРВИ и гриппом. Казалось бы, в 21 веке в таких учреждениях должна быть стерильная чистота, но это не про легендарную Боткинскую "инфекционку". Её интерьеры давно выглядят неизлечимо больными.

Плесень, трещины, облупившаяся штукатурка, непроходимая грязь, поваленные деревья. Интерьеры крупнейшего инфекционного стационара страны больше подходят для съёмок фильма ужасов. Учреждение открыли ещё в 19 веке. Часть корпусов являются памятниками архитектуры и имеют особый охранный статус.

То есть, реконструировать вековые здания можно только с согласия специального комитета, после произведения экспертиз и сбора всех документов. Отчасти из-за этого ремонт затянулся на десятилетия. За это время для боткинских пациентов построили новый корпус на севере Петербурга. И два года назад туда переехала часть отделений.

"Когда принималась решение о строительстве больницы, в ней было 1210 стационарных коек. Сейчас мы активно внедряем стационарно замещающие технологии, но за прошлый год мы пролечили на условиях стационара 58 тысяч", — отметил Владимир Мусатов, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Но в новый современный корпус поместилась только половина пациентов. Остальных должны были перевести на другую площадку на юге города. Строительство двух новых зданий планировали вести параллельно. Но стройка в Купчино был заморожена ещё на стадии цокольного этажа 6 лет назад. За это время проект больницы устарел.

Сейчас в этих обветшалых зданиях лежат 520 пациентов. Из 26 корпусов функционируют четыре, плюс лаборатория, пищевой блок и поликлиника. Накануне с экстренной вечерней инспекцией в больницу приехал губернатор города.

Для старта этих работ необходимо 300 миллионов рублей, а в целом ремонт исторической больницы обойдётся в два с половиной миллиарда. В первую очередь, глава города поручил привести в порядок хотя бы дворы учреждения: восстановить забор, зелёные зоны и залатать дыры в асфальте. Чтобы больница ассоциировалась с именем великого профессора Сергея Боткина, а не была именем нарицательным, как главная "страшилка" Петербурга.

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