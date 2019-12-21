Сочинские курорты готовы принять рекордное количество зимних туристов

Горнолыжные курорты Сочи готовятся перейти на единый ски-пасс. Теперь один билет обеспечивает доступ на все снежные трассы общей длиной 177 километров. Сейчас катание уже открыто на курортах "Красная поляна" и "Роза Хутор", в ближайшие дни — в зависимости от погоды — лыжники и сноубордисты выйдут и на склоны горно-туристического центра "Газпром". После этого система ски-пасс заработает в полном объёме. Сезон катания продлится до середины весны.

Джейми и Ширэль решают, что сделать сначала: полетать над горами или спуститься с них на лыжах. Туристки из Израиля в Сочи впервые. С каждым годом иностранная речь слышится на горных склонах всё чаще, но большая часть гостей — россияне.

Ожидается, что в этом сезоне горнолыжные курорты Сочи примут 1.5 миллиона туристов, причем половина из них это любители зимнего спорта, а другая половина — гости и участники многочисленных мероприятий: фестивалей, форумов. Кстати, прогнозируется, что все посетители горного кластера равномерно распределятся по трем его курортам.

В этом сезоне заработает единый ски-пасс для всех горных курортов Сочи. Стоимость его зависит от даты и продолжительности действия. В целом цены — на уровне прошлого года. А вот вариантов отдыха стало больше.

Накануне нового сезона горные курорты разработали десятки предложений, акцент — на семейный отдых. Подготовлены новогодние и рождественские шоу.

Открылись и новые горные отели. Те, что работают уже несколько лет, на время новогодних праздников будут заняты практически на 100%.Такой стандартный номер гостям отеля в новогодние праздники будет стоить от 30 тысяч рублей.

"Мы готовим много сюрпризов для наших гостей. Разрабатываем новое меню, готовим все наши сервисы, специальные новогодние программы, банкеты", — пояснила Ульяна Кравчук, руководитель отдела маркетинга и связи с общественностью сетевого отеля.

Новогодняя ночь обойдётся туристам от 6 до 34 тысяч рублей с человека. На побережье чуть дешевле – от 5 тысяч до 12. Решил переночевать в отеле, заплати еще – от 15 до 80 тысяч рублей за сутки. В хостеле дешевле. 3,5 тысячи за комнату, где могут разместиться два взрослых и один ребенок.

Ожидается, что в этом году Сочи в зимний сезон примет, как минимум, на 15% гостей больше, чем год назад. Власти говорят — город к этому готов.

"Для нас важная задача — обеспечить безопасность всех тех, кто приезжает на наши курорты. И, конечно, та программа, которая подготовлена всеми нами для того, чтобы все жители, все гости нашей страны, приезжающие в наш город, наслаждались, получали заряд энергии, позитива нахождения в праздничные дни в нашем городе", считает Алексей Копайгородский, глава г. Сочи.

Бесперебойную работу городской инфраструктуры в пик зимнего сезона проконтролирует штаб, в нём будут круглосуточно дежурить сотрудники краевой и городской администрации.