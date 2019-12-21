Олени против попугаев: Семин и Губерниев выяснили отношения

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин и известный комментатор Дмитрий Губерниев обменялись "любезностями" в соцсетях. Причиной перебранки послужило признание наставника "железнодорожников" лучшим тренером 2019 года.

Губерниев раскритиковал решение спортивных журналистов наградить Семина премией "Серебряная лань". В своем Telegram-канале он написал, что за "железнодорожника" "голосовали точно серебряные олени".

Это высказывание обидело наставника красно-зеленых. "Голосующие олени лучше говорящих попугаев", – написал Семин на своей странице в Instagram.

Позже Губерниев решил прокомментировать высказывание 72-летнего специалиста, заявив, что нельзя назначать лучшим тренером года наставника футбольной команды, результат которой в Лиге чемпионов "оказался пшиком".

По мнению комментатора, в 2019 году хватало тренеров, заслуживающих эту награду. При этом он перечислил успехи гимнастов, пловцов, синхронистов, фехтовальщиков и синхронисток. Тем не менее Губерниев подчеркнул, что не умаляет заслуг главного тренера "Локомотива".

Напомним, что 18 декабря Семин стал обладателем премии "Серебряная лань" в категории "Лучший тренер года", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов.