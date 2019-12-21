Маск поддержал NASA после неудачного запуска Starliner

Илон Маск пожелал специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner. Об этом бизнесмен, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, написал в "Твиттере". Комментируя запись NASA о запуске к МКС космического аппарата Starliner в беспилотном режиме, Маск пожелал успешной посадки и быстрой подготовки к следующей миссии.

Starliner стартовал в пятницу с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Однако из-за технических неполадок запланированная стыковка корабля с орбитальным комплексом была отменена. Starliner, созданный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Возможной причиной неполадок в NASA назвали сбой в синхронизации времени в системах корабля. Возвращение Starliner на Землю, как ожидается, произойдет в течение двух суток. Планируется, что он приземлится на полигоне в штате Нью-Мексико в воскресенье, 22 декабря.