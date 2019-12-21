Хоккеисты "Сибири" забросили три безответных шайбы в ворота "Ак Барса"

Новосибирская "Сибирь" обыграла "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

У победителей встречи голами отметились Данил Романцев, Юусо Пуустинен и Алексей Яковлев, забросившие шайбы на 35-й, 55-й и 59-й минутах соответственно. Юрки Йокипакка записал на свой счет две результативных передачи.

"Ак Барс" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 58 очками лидирует в Восточной конференции, а "Сибирь" в ней же расположилась на пятой строчке, имея в активе 45 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы в среду, 25 декабря, примут московский "Спартак", а казанцы двумя днями ранее встретятся с командой "Салават Юлаев".