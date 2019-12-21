На Садовом кольце в Москве загорелись две машины

В центре Москвы столкнулись две машины, после чего они загорелись. По некоторым данным, в аварии пострадали три человека.

ДТП случилось вечером в субботу, 21 декабря, в районе дома номер 1 по Большой Садовой улице. Сейчас движение по внутренней стороне Садового кольца ограничено. ГИБДД призвала водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

На место происшествия срочно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они потушили пожар на площади в 15 квадратных метров, пишет ТАСС.

Позже столичный департамент транспорта сообщил в своем Twitter, что движение по Большой Садовой улице восстановлено.