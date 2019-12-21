Надо уступать дорогу молодым. Лебедев вновь объявил о завершении карьеры

Российский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну в Красноярске объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Наверное, это звоночек, что нужно уступать дорогу молодым. Есть в жизни много других серьезных дел, – приводит слова Лебедева РИА Новости. – Я сделал, что смог. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?.. У Табисо я должен был выигрывать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить", – подытожил 40-летний спортсмен.

Лебедев проиграл Мчуну в двенадцатираундовом поединке единогласным решением судей – 107:120, 108:119, 112:115. Таким образом, Денис потерпел поражение в первом же поединке после возобновления карьеры. Теперь на счету россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения.

Напомним, впервые экс-чемпион мира объявил о завершении карьеры летом 2019 года. К тому времени россиянин не дрался с осени 2018 года, когда победил американца Майка Уилсона. В октябре текущего года стало известно, что Денис готовится возобновить карьеру, а в начале ноября Федерация бокса России объявила о поединке Лебедева с Мчуну.