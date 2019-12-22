В Узбекистане стартовали парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в Узбекистане. Избирательные участки работают с шести утра по московскому времени. На каждое из 150 мест в нижней палате претендуют пять человек. За обстановкой на участках следит рекордное в истории государства число международных наблюдателей.

На выборы приехали делегации из СНГ и ШОС. А ОБСЕ впервые отправила полномасштабную миссию, передает телеканал "Россия 24".