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22 декабря 201908:54

В Узбекистане стартовали парламентские выборы

В Узбекистане стартовали парламентские выборы

Парламентские выборы проходят в Узбекистане. Избирательные участки работают с шести утра по московскому времени. На каждое из 150 мест в нижней палате претендуют пять человек. За обстановкой на участках следит рекордное в истории государства число международных наблюдателей.

На выборы приехали делегации из СНГ и ШОС. А ОБСЕ впервые отправила полномасштабную миссию, передает телеканал "Россия 24".

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