Малкин обошел Могильного по очкам в НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое третье место среди россиян по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге. В мачте регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс" форвард гостей отметился голевой передачей.

Таким образом, на счету российского хоккеиста стало 1033 (400 голов + 633 паса) очка. По этому показателю он обошел Александра Могильного, в активе которого 1032 (473+559) балла.

На втором месте среди россиян находится Сергей Федоров. У него 1179 (483+696) очков. Лидирует в списке бомбардиров форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. В его активе 1246 (680+566) баллов.

На данный момент в матче "Ванкувер" – "Питтсбург" завершился второй период. "Косатки" выигрывают у "пингвинов" со счетом 3:1.