Грабители в масках отняли у московского безработного 9,5 миллионов рублей

На юго-востоке Москвы двое грабителей в медицинских масках напали на безработного. Они избили мужчину и забрали у него сумку, в которой были деньги – один миллион рублей и 135 тысяч долларов.

Нападение произошло в подъезде дома на Ставропольском проезде, уточняет ТАСС. Пострадавший обратился к врачам и получил необходимую помощь.

Нанесенный ему материальный ущерб составил 9 миллионов 440 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в особо крупном размере".