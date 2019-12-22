22 декабря – день зимнего солнцестояния в 2019 году. В високосные годы этот день приходится на 21 декабря. Дата солнцестояния сдвигается на один день за каждые 3000 лет.

Это день, когда солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Южное полушарие Земли, таким образом, оказывается максимально повернуто к солнцу, а в Северном светило достигает самой низкой точки над горизонтом. Это самый темный день года.

Солнцестояние отмечается во всех мировых культурах, передает РИА Новости. В России этот праздник в древности назывался Коляда – в честь славянского божества. В этот день язычники встречали Новый год. Атрибут праздника – колесо, символизирующее солнце. Его поджигали и спускали с горы. Празднующие ходили по улицам в масках и пели колядки, а девушки гадали.