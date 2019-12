Салах, Мане и Марез поборются за звание лучшего футболиста Африки

Африканская конфедерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке. В тройку номинантов вошли футболисты "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также Рияд Марез из "Манчестер Сити". Об этом сообщил официальный сайт CAF.

Ранее был объявлен список из 10 претендентов. Теперь осталось только трое. Победитель станет известен 7 января 2020 года, когда состоится церемония награждения в Хургаде.

🚨 And then there are 3⃣!



🇪🇬 @MoSalah@LFC — @Pharaohs



🇩🇿 @Mahrez22@ManCity — @LesVerts



🇸🇳 Sadio Mané @LFC — @FootballSenegal



Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? 👑 pic.twitter.com/mc7o47Bk1j