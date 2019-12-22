Салах, Мане и Марез поборются за звание лучшего футболиста Африки

Африканская конфедерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке. В тройку номинантов вошли футболисты "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также Рияд Марез из "Манчестер Сити". Об этом сообщил официальный сайт CAF.

Ранее был объявлен список из 10 претендентов. Теперь осталось только трое. Победитель станет известен 7 января 2020 года, когда состоится церемония награждения в Хургаде.

Напомним, что два года подряд лучшим футболистом Африки признавался Мохамед Салах.