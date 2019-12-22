Британская школьница обнаружила на рождественской открытке послание из китайской тюрьмы

Просьбу о помощи — предположительно от иностранных заключенных в китайской тюрьме — обнаружила шестилетняя лондонская школьница на рождественской открытке, упаковка которых была куплена в британском супермаркете Tesco. На новой открытке, которую Флоренс Уиддикомб собиралась отправить своим друзьям, было, по выражению британских СМИ, "послание из китайского гулага".

Его авторы назвались иностранными заключенными в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае, которых заставляют работать против их воли. Писавшие попросили сообщить о них правозащитникам, связавшись, например, с еще одним бывшим заключенным тюрьмы Цинпу — британцем Питером Хамфри, который провел там два года, не угодив китайским властям.

Производителем открыток, по данным сайта британской The Daily Mail, указана компания Zheijiang Yunguang из восточной китайской провинции Чжэцзян. По словам одного из бывших заключенных, с которым связался Хамфри, их заставляли упаковывать открытки и подарочные наклейки Tesco на протяжении как минимум двух лет.

Доходы от продажи этих открыток в Tesco идут на благотворительные цели. Представители сети супермаркетов заявили, что шокированы возможным использованием принудительного труда заключенных в производстве своих товаров, и что работа соответствующей фабрики в Китае остановлена до результатов расследования. Его должна провести группа "местных экспертов".

Это не первый подобный случай: в 2017 году 27-летняя Джессика Ригби из Эссекса обнаружила на рождественской открытке из супермаркета Sainsbury's написанное от руки поздравление от предполагаемого заключенного тюрьмы в китайской провинции Гуанчжоу. Пожелание счастливого Рождества тогда было подписано "Третий производственный цех, тюрьма Гуанчжоу, район номер 6".