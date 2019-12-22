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22 декабря 201917:44 Зинаида Курбатова

Предыстория Второй мировой: Польша вторит Европарламенту

Предыстория Второй мировой: Польша вторит Европарламенту

Варшава много лет подрывала отношения с Москвой — так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление польского внешнеполитического ведомства, которое обвинило Россию в искажении предыстории Второй мировой войны. Бурное обсуждение событий 1939 года вновь развернулось после слов Владимира Путина: президент России сказал, что советские войска вошли в Польшу после того, как Варшава утратила контроль за тем, что происходит на территории страны.

Представители Варшавы, а не Москвы много лет подрывали работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран: так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 декабря прокомментировала заявления Министерства иностранных Польши в связи со словами президента России.

"Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства", — говорит она.

Варшава отреагировала на слова президента России, которые прозвучали на неформальной встрече лидеров стран СНГ. Они касались начала Второй мировой, участия Польской республики в разделе Чехословакии и важных исторических фактов, которые сопровождали появление наших войск на территории Польши в 1939 году.


Варшава сразу же представила свою картину событий: якобы в 1930-х Польша стремилась выстраивать нормальные отношения с Германией и СССР, но эти два государства действовали сообща во вред республике.

"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявление представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий", — заявили в польском МИД.

По сути, Польша вторит Европарламенту, где еще раньше всю ответственность за развязывание Второй мировой возложили на Германию и СССР. В нынешнем году мир отметил скорбную дату — 80-летие начала Второй мировой. Вышли книги и исследования на эту тему, осенью прошла конференция в Институте истории РАН. Доклады историков из стран-участниц Второй мировой касались и Мюнхенских соглашений 1938 года.

На них Англия, Франция и Италия договорились не мешать Германии захватить Чехословакию –именно это был первый шаг к развязыванию войны. Англия и Франция держались так называемой политики умиротворения, закрывая глаза на действия Германии. То, что Польша — союзник Германии, стало очевидным, когда Варшава захватила часть Чехословакии — Тешинскую область.

СССР в 1939 году был в состоянии вооруженного столкновения с Японией, наша страна ожидала войны и на востоке, и на западе, и в 1939 году был заключен пакт Молотова — Риббентропа.

"Споры вызывают секретные протоколы о разграничении сфер влияния, но хочется подчеркнуть, что разграничение сфер влияния — это не раздел территорий, как случилось потом. Когда выяснилось, что польское государство не смогло долго противостоять германской агрессии, а Великобритания и Франция фактически не выполнили своих союзнических обязательств в отношении Польши и не нанесли серьезного удара по западным границам Германии — в этот момент Советский Союз уже изменил свою политику", — поясняет главный научный сотрудник Института истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин.

Российская сторона постоянно подчеркивает: важно, чтобы наукой историей занимались ученые, которые рассматривают в совокупности абсолютно все документы и факты, а не политики, которые могут своеобразно трактовать историю, делая акцент на одних событиях и не замечая других.

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