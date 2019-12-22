Непомнящий выиграл этап Гран-при и отобрался на шахматный турнир претендентов

В Иерусалиме завершился заключительный этап Гран-при по шахматам. Его триумфатором стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, победивший в финале представителя Китая Вэя И. Этот успех позволили россиянину попасть в число участников турнира претендентов.

В первой партии, которая состоялась 21 декабря, Непомнящий черными фигурами нанес поражение сопернику. Следующая встреча между ними завершилась вничью. По итогам двух партий российский гроссмейстер стал победителем Гран-при в Иерусалиме.

Таким образом, в турнире претендентов примут участие сразу три представителя России – Ян Непомнящий, Александр Грищук, отобравшийся на соревнования ранее, и Кирилл Алексеенко, получивший специальное приглашение.

Напомним, что победитель турнира претендентов сразится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону.