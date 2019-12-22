Пожар на заводе "Нефтехим" в Уфе потушили

Спасатели ликвидировали крупный пожар на "Опытном заводе "Нефтехим" в Орджоникидзевском районе Уфы, который произошел в воскресенье, 22 декабря. Пострадавших нет.

На предприятии полыхал производственный корпус. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 140 человек, 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, пожар произошел в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы. Огонь охватил 250-литровые канистры с легковоспламеняющейся жидкостью.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем причинение крупного ущерба. Следователи изъяли документацию, провели осмотр место происшествия и допрашивают сотрудников предприятия. Причина возгорания будет установлена в ходе пожаро-технической судебной экспертизы.

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было. Здание находится в промзоне, так что жителям Уфы ничего не угрожало, добавляет "Интерфакс".