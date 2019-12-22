Баскетбол. ЦСКА одержал третью победу кряду в Единой лиге, разгромив "Калев"

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде в эстонском Таллине разгромил местную команду "Калев" со счетом 91:50 (31:10, 20:16, 23:14, 17:10). Армейцы одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Кайл Виналес, записавший на свой счет 14 очков. У победителей встречи больше всех набрали Дэниэл Хэккетт (13 очков) и Джоэль Боломбой (12).

ЦСКА одержал девятую в 12 играх и занимает второе место в турнирной таблице, а "Калев" расположился на девятой строчке, потерпев седьмое поражение в турнире. В следующем матче турнира армейцы в субботу, 28 декабря, на выезде сыграют с белорусской командой "Цмоки-Минск", а эстонцы 5 января примут польскую "Зелену-Гуру".