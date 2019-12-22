"Челси" на выезде переиграл "Тоттенхэм" благодаря дублю Виллиана

В матче 18-го тура английской премьер-лиги "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда на выезде обыграл "Тоттенхэм" Жозе Моуринью со счетом 2:0. У победителей встречи дубль оформил бразильский вингер Виллиан,

Виллиан открыл счет в игре на 12-й минуте, забив с передачи Матео Ковачича, а затем 31-летний бразилец удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти на последней минуте первого тайма.

Стоит отметить, что это поражение стало вторым для Моуринью в "Тоттенхэме", ранее он проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2). Примечательно, что ранее португальский специалист возглавлял и "МЮ", и "Челси".

"Челси" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Тоттенхэм" расположился на седьмой строчке, имея в активе 26 очков. В следующем туре чемпионата Англии "синие" в четверг, 26 декабря, примут "Саутгемптон", а "шпоры" в тот же день дома сыграют с "Брайтоном".