На выборах президента Хорватии лидирует бывший премьер-министр

На выборах президента Хорватии лидирует глава оппозиционной Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Зоран Миланович.

В воскресенье в Хорватии прошли выборы главы государства​​​. На пост главы государства претендуют 11 человек. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей.

По данным обработки данных с 92% участков, лидирует лидер оппозиционной социал-демократической партии Зоран Миланович (практически 30 процентов голосов); с 2011 по 2016 гг. он был премьер-министром Хорватии.

Следом за ним идут действующий президент Колинда Грабар-Китарович (около 27%) и певец и предприниматель Мирослав Шкоро (чуть больше 24%).

Остальные восемь кандидатов набрали менее 6% голосов. Второй тур выборов состоится 5 января, сообщает РИА Новости.

Ранее, в ноябре, в интервью агентству директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович заявил, что причиной возможного проигрыша Грабар-Китарович могут стать ошибки во внешней политике и подрыв репутации страны (отказ соблюдений Международного арбитражного суда по территориальному спору со Словенией, попытки реабилитации местного нацистского режима в годы Второй мировой и т.д.).