Крымский мост: Владимир Путин даст старт движению поездов

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. На церемонии открытия ждут Владимира Путина. Первый состав в Крым отправится сегодня из Петербурга, а завтра из Москвы. Сначала будут ходить только пассажирские составы, а летом 2020 года запустят грузовые.

Последняя вахта строителей Крымского моста покидает большую стройку. Она завершилась. Путепровод готов принимать поезда.

"Начали мы с первой сваи. В принципе, каждый их тех, кто сейчас уезжает, непосредственно на стройке провел два года. Если взять рабочее время, то это ровно год", – говорит Дмитрий Шеремет, начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1.

По этим рельсам уже совсем скоро промчится первый состав с пассажирами. Строители обещают, что поездка будет плавной и практически бесшумной. 19 километров железной дороги — настоящий бархатный путь без единого стыка.

На работу в Керченский пролив приехали мостостроители со всей России.



"Здесь собралась замечательная команда профессионалов, здесь работало порядка 30 крупных мостостроительных организаций — 15 тысяч строителей, — говорит начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. — Это был большой вызов для тех, кто уже имел опыт строительства больших объектов, и это была хорошая школа для молодых специалистов".



Строительство началось с установки свай. Это три с половиной тысячи опор только для железнодорожной части моста. Их погружали под воду на глубину 108 метров, что сравнимо с 36 этажным домом. Не помешали закончить работу в срок даже сильные шторма, а они не редкость в Керченском проливе.



"У нас первая свая погружалась практически месяц. А потом мы руку набили, отладили оборудование, и уже за сутки сваю погружали", — рассказывает Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж".



Но самым сложным для строителей был 2017 год. Тогда они установили на пока еще каркас будущего моста две большие арки — те знаменитые символы большой стройки. Их собирали на берегу, а потом поочередно перевезли по воде на специальной плавсистеме. В море по такой технологии огромные конструкции устанавливались впервые в истории российского мостостроения. Ведь каждая арка весит тысячи тонн, железнодорожная аж в 14 раз тяжелее Международной космической станции!



"В таком коллективе очень интересно работать. Проект очень сложный, масштабный, грандиозный. Но оказалось, что нет ничего невозможного", — говорит Павел Луговой, производитель работ мостоотряда №10.



Впервые идея построить переправу через Керченский пролив возникла ещё десять веков назад. Но воплотить эту мечту в жизнь получилось уже в наше время. Со строительством Крымского моста началась масштабная модернизация вокзалов.



"Тамань-Пассажирская" — последняя станция, на которой будут останавливаться поезда перед Крымским мостом. Именно она соединит путепровод с сетью железных дорог материковой части России. Совершенно новый вокзал и просторная платформа откроются вместе с железнодорожной частью Крымского моста



Сейчас по Крымскому мосту будут ходить только пассажирские поезда. Грузовые планируют запустить в июне следующего года.