Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Калгари"

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду домашней арены "Американ Эйрлайнс-центр" поиграл команде "Калгари Флэймз" со счетом 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

У победителей встречи голами отметились Эндрю Манджапане (13-я минута), Мэттью Ткачук (33), Шон Монахан (35), Микаэль Баклунд (51) и Дерек Райан (58, ПВ), а у хозяев льда единственную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов (13).

"Даллас" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 44 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Калгари", прервавший серию из трех поражений, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "звезды" в воскресенье, 29 декабря, примут "Колорадо Эвеланш", а "Флэймз" пятью днями ранее на выезде сыграет с "Миннесотой Уайлд".