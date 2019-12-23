Новым годом и не пахнет: вместо снега - ливни и грибы

Дожди, туманы и распустившиеся одуванчики за неделю до Нового года! Погода в европейской части России бьет очередные тепловые рекорды. Когда выпадет снег? И почему в Западной Европе жители назвали погодные аномалии "предрождественским адом"?

Погода на Русской равнине пока никак не напоминает о близости Нового года. Неудобства в декабре создают не снегопады, а туманы. 22 декабря они сгустились над Санкт-Петербургом, Москвой, Воронежем, Ростовом-на-Дону и другими городами. Кое-где в день зимнего солнцестояния прошел дождь. И это окончательно запутало растения и животных! Повсеместно — от Санкт-Петербурга до Краснодара и от Смоленска до Саратова — распускаются одуванчики и подснежники, набухают почки на сирени. А в Тульской области в рост пошли грибы. Любители "тихой охоты" перед Новым годом отправились в леса за опятами и вешенками.

Впрочем, удивляться здесь нечему. Средняя температура во многих регионах пока устойчиво держится в плюсе. И, если судить по ней, на дворе сейчас не декабрь, а конец октября — разгар сезона осенних грибов.

В то же время главной зимней приметы — снега — на Русской равнине очень мало. Сейчас подобие сугробов лежит лишь в Поволжье и на севере Европейской России. А ведь обычно в это время снежный покров появляется в низовьях Волги, Дона, на Украине, в Белоруссии и странах Прибалтики.

Причина такой аномалии — мощные вторжения теплого атлантического воздуха. Первыми на пути циклонов оказываются страны Западной Европы. В конце прошедшей недели сразу два ненастных вихря — "Эльза" и "Фабьен" — привели к ливням, оползням и наводнениям в Испании, Португалии и Франции. Погибли 8 человек. Потоками воды уносило машины. Британцы назвали произошедшее "предрождественским адом": подтопило графства, в которых проживает 18 миллионов человек!

23 декабря атлантический циклон доберется и до европейской территории России. Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха. Поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег.

Потепление окажется столь мощным, что во многих районах стоит ждать рекордов максимальной температуры. Например, в Москве уже сегодня утром столбики термометров поднимутся выше отметки плюс 4 градуса. А во второй половине дня воздух прогреется до плюс 7-8 градусов — то есть как минимум на градус будет превышено экстремальное значение 2015 года.

Однако такая погода не продержится долго. Уже 24 декабря дневная температура составит около плюс 5 градусов. Самое существенное похолодание прогнозируется 26-27 декабря: в полуденные часы до 0 градусов, осадки станут переходить в снег, и в столице начнет формироваться снежный покров.