Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции

Ставки по ипотеке в России будут снижаться на фоне замедления инфляции. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Если инфляция будет снижаться, что вероятнее всего, то и ставки будут падать, – отметил он. – Мы прогнозируем в следующем году, что выдачи вырастут примерно на 7-9 процентов по отношению к этому году".

Также глава Сбербанка заявил, что не видит смысла ужесточать регулирование ипотечного кредитования.

Также Греф оценил перспективы развития ипотечного рынка в России в ближайшие годы.

"В ипотеке у нас никакой закредитованности нет, у нас по отношению к ВВП примерно 6,5% сегодня, и мы считаем, что есть потенциал роста кредитования примерно еще в 2,5-3 раза за ближайшее 10 лет, примерно до 17-20 процентов ВВП", – сказал он.

Греф добавил, что ипотеку берут люди с более высоким уровнем доходов, чем у тех, кто берет потребительские кредиты. Поэтому риски в этом сегменте меньше, так что Сбербанк видит рынок ипотеки надежным и перспективным.

20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.