Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

Всего 10 дней длилось семейное счастье пары из Вилючинска. Отношения они зарегистрировали 7 декабря, а 17 числа молодой супруг задушил жену в ходе ссоры, после чего еще четыре дня держал тело дома. Задержали его при попытке избавиться от трупа.

Причиной конфликта, по предварительным данным, стала переписка 37-летнего мужчины с другой женщиной. Супруга обвинила его в неверности, разразился скандал, переросший в рукоприкладство. После мощного удара по лицу супруг схватил провод и задушил им благоверную.

Тело он спрятал в комнате, а сам на протяжении трех дней развлекал семилетнего пасынка: они гуляли на детских площадках, сходили в аквапарк и т.д.

В минувшую субботу, 21 декабря, мужчина все же решил избавиться от разлагающегося тела — обмотал его скотчем и запихнул в мешки, — однако самостоятельно вынести из квартиры не смог, пришлось звать друга. Вместе они запихнули груз в багажник и вывезли к озеру Вилюй. В лесополосе приятелей с тяжелой ношей заметил прогуливавшийся мужчина, он же их и спугнул. Бросив тело, товарищи метнулись к машине и бросились наутек.

Очевидец, как сообщает ИА "Кам 24", запомнил их номер и вызвал полицию. На выезде из Вилючинска автомобиль остановить не удалось — водитель снес шлагбаум, уходя от погони. Заблокировать ее получилось только со стрельбой в Елизове, но в салоне находился только владелец иномарки, а супруга убитой не было. На его поиски и задержание ушло еще несколько часов.

Мужчина проходит по статье "Убийство", меру пресечения ему пока не избрали.