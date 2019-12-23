Из Петербурга в Крым отправился первый поезд

Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Он первым пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, передает телеканал "Россия 24".

В торжественной церемонии в режиме телемоста принял участие президент России Владимир Путин. Ранее глава государства лично открыл движение пассажирских составов по Крымскому мосту, проехав по нему в кабине машиниста.

В пути "Таврия" будет находиться 43 часа 25 минут. Керченский пролив состав пересечет в 2:10 — 2:40 по московскому времени. К этому времени на мосту включат архитектурную подсветку: фарватерный участок с судоходными арками подсветят в цвета флага России.

В Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 по московскому времени. Встречать его будут торжественным гимном "Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели.

А 24 декабря из Москвы в Симферополь отправится поезд №27 "Таврия". Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе (протяженность 19 км). 15 тысяч строителей работали 4 года, чтобы поезд мог пересечь Керченский пролив за 15 минут. По проекту мост может работать в ритме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты — для грузовых составов.