Матрешки и золотые петушки: главная елка страны наряжена в народном стиле

Свыше тысячи игрушек в стиле народных промыслов и больше километра гирлянд: на Соборной площади Москвы завершается финальное убранство главной новогодней елки страны. В честь 20-летия проведения Кремлевской елки лесную красавицу решено нарядить игрушками из коллекций разных лет.

Ее украшали несколько дней, и сегодня осталось добавить лишь несколько последних штрихов к портрету главной новогодней елки страны.

На Соборную площадь Московского Кремля пригласили детей из художественной школы при институте имени Сурикова. Именно им доверили повесить последние игрушки на пушистые ветви кремлевской елки. Сделали они их своими руками.

- Я решила сделать вот такого смешного оленя в шапке и новогодних носках.

- Я подумал, что это просто школьная программа, и что на самом деле их не будут вешать на главную елку страны.

Но первое новогоднее чудо уже произошло. В награду юные художники получили сладкий подарок и возможность первыми загадать желание.

- Что можно пожелать? Удачи, счастья, хороших оценок и много подарков!

2020-й объявлен Годом народного творчества. В этом стиле и решили дизайнеры оформить главную ель наступающего года. Ее украсили матрешками, самоварами и золотыми петушками. И конечно, добавили уже традиционные ретро-игрушки: фигурки лесных зверей, сотни разноцветных шаров и гирлянду длиной полтора километра.

Сама елка приехала в Москву из Бородинского лесничества Подмосковья. Она выиграла конкурс красоты среди 12 претенденток. Дереву 90 лет, оно 25 метров в высоту, а размах пушистых ветвей — целых шесть метров.

"Всего более 2100 игрушек у нас на елке,170 светящихся шаров", — рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Уже послезавтра ее увидят школьники со всей страны. Юбилейная 20-я Всероссийская елка соберет шесть тысяч детей. А после праздников дереву дадут вторую жизнь.

Из древесины смастерят полезные сувениры: хоккейные клюшки, скворечники и кормушки для птиц. А семена поместят в экокубы и подарят детям, чтобы они вырастили новых хвойных красавиц. Больше 100 тысяч деревьев по всей стране уже подрастают из семян Кремлевской елки.