Новейший российский дрон "Форпост-Р" вышел на государственные испытания

Российский беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" успешно завершил заводские испытания и готовится к государственным. Они займут несколько месяцев и, вероятно, будут проходить аэродроме "Салка", что в Свердловской области, рассказал агентству "Интерфакс" источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Собеседник также уточнил, что "Форпост-Р" впервые поднялся в воздух в мае 2019 года и на данный момент выполнил уже 12 тестовых полетов.

Впрочем, по данным Министерства обороны РФ, первый полет "Форпост-Р" состоялся в конце августа 2019 года. Испытания дрона подходят к концу, добавили военные.



Изначально разведывательный беспилотный летательный аппарат "Форпост" были лицензионной копией израильского дрона Searcher II. Модификация с литерой "Р" отличается от него тем, что полностью построена из отечественных деталей: двигатель АПД-85, бортовые электронные системы и наземный пункт управления – все это российского производства.

Вес "Форпост-Р" — 500 килограммов, предельная высота полета – 6 километров. Топлива дрону хватает на 18 часов.