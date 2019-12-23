Глава Чечни подвел итоги: Кадыров гордится оценкой Путина, но на работу в Москву не поедет

Итоги года подводили в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров собрал пресс-конференцию, во время которой задать вопрос могли не только журналисты, но и дозвонившиеся зрители.

Рамзан Кадыров гордится высокой оценкой деятельности своего отца, первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова, которую дал на Большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин. Тогда Путин заявил, что Кадыров-младший сам тоже принимает участие в боевых операциях против боевиков и террористов, хотя он это Рамзану Кадырову запретил.

"Просто так указы о награждении Героем России я не подписываю", — подчеркнул Владимир Путин в прямом эфире канала "Россия 24".

Кадыров добавил, что если глава государства дает такую оценку, то он гордится оценкой Ахмат-хаджи Кадырова как сын своего отца.

"Оценка моей деятельности – это оценка деятельности пути Ахмата-хаджи", — продолжил глава Чечни, предложив каждому гордиться этим всему чеченскому народу.

Рамзан Кадыров напомнил, что на территории Чечни находились террористы из 51 страны, которые были хорошо обучены и вооружены, к тому же они прекрасно владели русским языком. По мнению Рамзана Кадырова, без поддержки Москвы не удалось бы завершить путь к миру и порядку в Чечне, который начал его отец Ахмат Кадыров.

Высказал Рамзан Кадыров и свое мнение о спорте. Он заявил, что если бы был спортсменом, то добровольно отказался от участия в любых соревнованиях после решения исполкома WADA 9 декабря 2019 года о недопуске российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года из-за так называемых "манипуляций" в базе московской антидопинговой лаборатории. WADA решило допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов. При этом выступать они в нейтральном статусе — без флага, российской символики и цветов, а также без гимна.

Вину за решение WADA Кадыров возложил на США, которые бьют по больному и всячески расшатывают ситуацию внутри России.

При этом Рамзан Кадыров подчеркнул: он не планирует менять свою работу на федеральный уровень, он остается в Чечне.

"Мне никогда не делали ни прямо, ни косвенно таких предложений. Моя задача — превратить Чечню в цветущий край, полностью решить проблему безработицы, — заявил Рамзан Кадыров. — Свою карьеру я закончу в Чечне".