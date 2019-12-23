"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

Развалюха вместо квартиры — выпускникам детских домов по-прежнему выдают негодное жилье, без ремонта, с плесенью и сгнившими коммуникациями. Остановить порочную практику пока не получается. Кто наживается на самых незащищенных? Где продолжают обманывать бездомных сирот?

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