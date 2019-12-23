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23 декабря 201921:42 Валентин Богданов

Демократы не торопятся передавать обвинения в Сенат, Трамп в бешенстве

Демократы не торопятся передавать обвинения в Сенат, Трамп в бешенстве

Трамп критикует демократов за то, что они тратят на импичмент слишком много времени, газеты критикуют Трампа за то, что потратил слишком много денег на гольф, а точнее в 8 раз больше Обамы. Уже предъявленных президенту США обвинений Америке мало. Добавляют бывшие помощники Трампа. Так, его бывший советник Болтон признался, что Вашингтон блефует с Пхеньяном, не оказывая никакого давления. И с Киевом — блокируя военную помощь.

В момент оглашения результатов голосования по импичменту спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси с трудом сдерживала улыбку. Но по-настоящему приятное с полезным у демократов получится совместить только в том случае если Трамп досрочно покинет Белый дом. И в этом, конечно, главная цель слива e-meil, который осуществила организация Center for Public Integrity.

Речь идет все о том же телефонном разговоре Трампа с Зеленским от 25 июля.

"Нам стало известно, что сотрудник администрации президента США Майк Даффи отправил электронное письмо через 90 минут после того как Трамп совершил крайне важный звонок президенту Украины", — сообщили общественности на телеканале CNN.

Даффи — представитель Трампа в административно-бюджетном управлении. Пишет он в Пентагон.

Вот самый ценный для демократов фрагмент: "Основываясь на полученных мною указаниях и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая помощь в сфере безопасности, я прошу приостановить до дальнейших распоряжений выполнение любых дополнительных обязательств по линии министерства обороны".

Всплывшие электронные письма для демократического меньшинства в Сенате — важная часть всего паззла.

"Если нужен был аргумент в пользу вызова мистера Даффи для дачи показаний, то вот он. Это письмо — бомба. Высшее должностное лицо, которое мы вызывали, приказывает остановить помощь через 90 минут после того, как Трамп позвонил Зеленскому, и говорит помалкивать. Что еще нужно, чтобы вызвать свидетеля?" – заявил Чак Шумер, лидер Демократической партии в Сенате США.

Не одного только Даффи хочет видеть Чак Шумер на слушаниях. Весь список он еще неделю назад огласил в письме к лидеру большинства Митчу Макконелу.

Повестки мечтают направить и исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвэни, его помощнику Роберту Блэру и бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону.

То есть всем тем, кто не пришел давать показания в нижней палате. Торг вокруг их появления в верхней палате — и есть главная причина, по которой Нэнси Пелоси поставила импичмент на паузу, так и не передав дело дальше.

Трамп в бешенстве: "Безумная Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом. Расследование демократов мертво, а их рейтинги вселяют ужас!"

В ядовито-сатирическом ключе возникшую коллизию переосмысливает и программа SNL. По сценарию загримированный под Трампа Алек Болдуин неожиданно пожаловал на теледебаты демократов. Вскоре там же появилась и Пелоси.

- О, а вы уверены что ничего не боитесь?
- О боже, Нэнси Пелоси, я подумал это чудовище!
- Я принесла Вам два рождественских подарка — это статьи импичмента.

- Прекрасно, отдайте их Митчу Макконнеллу в Сенат и все будет отлично, детка.

Смех смехом, но весомые проблемы в связи с импичментом у Трампа уже появились. Во всяком случае так хочется думать телеканалу CNN.

Ссылаясь на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства (та еще конечно формулировка), Пхеньян якобы планирует занять жесткую позицию по отношению к Вашингтону. Вплоть до отказа от любых переговоров по ядерной программе.

По словам неназванного собеседника после импичмента Трампа Ким Чен Ын почувствовал, что президент США теперь уязвим и занял выжидательную позицию. Выжидать якобы собирается до президентских выборов. Если Трамп переизберется, то и к переговорам можно будет вернуться.

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