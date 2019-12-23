"Какой-то привет из 90-х": Глушаков сообщил об угрозах его жизни

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что в его адрес поступали угрозы со стороны неизвестных. Российский футболист связывает это с бракоразводным процессом с его бывшей супругой Дарьей.

"Эта история закрутилась бы в СМИ еще сильнее, если бы я предал огласке все, что знаю. Но мне этого не надо, — признается Глушаков в интервью Спорт24.Ru. – У меня есть материалы, подтверждающие эту "теорию заговора". Там на несколько флэшек набралось интересного: звонки моим друзьям-футболистам с угрозами мне, фото, видео"…

"Однажды собрался с друзьями на рыбалку, но в последний момент у меня не получилось поехать. На эту рыбалку подъехали несколько человек со стволами и искали меня. После этого случая один из моих друзей позвонил тому, кто прислал людей с оружием и разобраться, что это было. В ответ он услышал: "К тебе вопросов нет, а у Глушакова заберем все, что запланировали". И после этого он еще и охрану взял. Странно. Какой-то привет из 90-х".

Напомним, что Глушаков продолжает делить нажитое имущество со своей бывшей супругой Дарьей. Накануне планировалось заседание в Никулинском суде Москвы, однако оно не состоялось. В здании суда произошла эвакуация . Заседание перенесено на 16 января.