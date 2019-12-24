Зимы ждала, ждала природа: в Москве продолжается самый теплый декабрь за полтора века

В Москве — новый температурный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. К вечеру понедельника воздух в столице прогрелся до 6,2 градусов тепла. Это уже третий рекорд декабря. И кое-где даже появились грибы.

Европейской части России – европейский Новый год. Жители центральной России, Ленинградской области, как чуда ждут снега. Но из невероятного, пока только декабрьские опята.

В Москве, Туле, Крыму – местами минимальная видимость. Туманы обволакивают регионы. Будто бы за окном разгар осени или весны. В столице из-за плотной пелены на дорогах – введен желтый уровень опасности.

Как никогда актуальны теперь и такие виды – новогодние символы, елки и сладости, на фоне зеленеющей травы. Отсутствие праздничного настроения у жителей по-прежнему бесснежной части нашей страны объяснимо – и цветущие одуванчики едва ли поспособствуют его появлению.

Пока еще не зацвела, но почки уже набухают. Сирень может стать новым символом наступающего праздника. Признаки цветения наблюдают и в Москве, и в Ростове.

Температура от северо-запада до Черноземья сейчас соответствует концу октября. В Москве декабрь на шесть градусов теплее климатической нормы. Прежний рекорд был зафиксирован в 2015-м – 5,9 градуса.

Тем временем ночь с понедельника на вторник в Москве станет самой теплой в декабре. А к последним выходным года, возможно, столбик термометра опустится ниже нуля. Появится ли на уже украшенных улицах столицы главная предновогодняя декорация – снег – пока большой вопрос.