Макгрегор вернулся: билеты на бой Конора против Серроне раскупили за три минуты

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон. В январе ему предстоит провести бой против американца Дональда Серроне. Поединок вызывает огромный ажиотаж.

Об этом свидетельствует продажа билетов на турнир UFC 246, который состоится 18 января в Лас-Вегасе. Бой между ирландцем и представителем США станет главным событием вечера. Как сообщает Спорт24.Ru, билетов уже нет. Спустя три минуты после старта продаж арена "Ти-Мобайл" на 20 тысяч мест была полностью раскуплена.

Минимальная цена на верхний ярус стадиона составляла 350 долларов. Глава UFC Дэйна Уайт признался, что выручка на предстоящее спортивное событие составит десять миллионов долларов.