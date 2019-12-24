Не мякишем единым: заключенные устроили конкурс ледяных фигур

Занимает это несколько недель. А куда торопиться? Заключенные уральской колонии номер 62 — поработали качественно. Целый парад ледяных скульптур. Может, пора водить туристов?

"Все стараются и хотят стать лучшими, ведь лучших ждёт награда", — мотивация для уральских заключенных, что последние дни провели за весьма нетипичным занятием.

Результатом которого стала выставка прямо посреди колонии номер 62. Перед общежитиями теперь стоят скульптуры из снега и льда. Громадные, выше человеческого роста.

Причем, тематика — вовсе не тюремная. Так что, если бы не колючая проволока по периметру, вполне бы сошло за креатив в каком-нибудь городском парке. Заключенные вдохновлялись сказками и мультфильмами. Больше всего получилось вылепить грызунов всех мастей.

Вот, например, крыса с гигантским куском сыра. Для колонии выбор персонажа, конечно, несколько странен, но тут нужно сделать скидку на то, что именно так в 2020 выглядит символ года.

Конкурс скульптур проходит в колонии не первый год, это уже традиция. Нынешний конкурс — в самом разгаре. Многие фигуры, кстати, еще не доделаны. Грызуны выбраны потому, что впереди год крысы. Всего на конкурс будет представлено около 40 фигур – всё сказочные и мультяшные персонажи.

"Это делают люди, которые занимаются этим не один год. Осужденные и пять, и шесть, и десять лет отбывают наказание. Десятки людей участвуют. Фигур много, нужно много времени, чтобы работать с ними. Занимает это несколько недель", — отметил Александр Левченко начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.

Исправительная колония номер 62 на севере Свердловской области. Общий режим. Здесь отбывают наказание за преступления малой и средней тяжести. Специализация — добыча и переработка леса. Снежная скульптура – это хобби, хотя, судя по качеству многих работ, у авторов есть и художественное видение, и руки, растущие из правильных мест, и широкие взгляды. Все-таки крыса в колонии – животное не самое уважаемое.

"Крыса-мутант – учитель черепашек-ниндзя – классно сделано. Видно, что шерсть на ногах покрашена и виден рельеф шерсти. Верх мастерства. Я вот для себя отметил – стоит мышь большая, а сзади елка и кусок сыра. Мышь, возможно, не доделана, а вот елка и сыр сделаны отлично. Там прорезаны тонкие места у елки, дырки – их очень сложно прорезать. Человек, который сделал крысу, да, его можно спокойно выводить, давать задание, и он с ним справится", — уверен Александр Березин, директор компании "Сибирский лед".

Создай опалубку, набери несколько кубов снега, утрамбуй, дождись, пока уплотнится, и только потом отсекай ненужное. Технология довольно сложна и трудозатратна, поэтому участвуют десятки людей, что касается творчества – тут без порыва не обошлось.

62-я колония в Свердловской области – не единственная, где вот так мечтают о детстве. Вот ИК-47 – Каменск-Уральский – создала поезд в натуральную величину, вот ИК-19 выставляется в городе Тавда, а здесь к Новому году готовятся в колонии номер 52. Мы задали вопрос начальникам: а нельзя ли монетизировать все это? Может, взять и создать туристические маршруты?

"Теоретически это возможно, если эти фигуры не будут выставляться на режимной территории. Там допуск граждан – туристов и так далее – он ограничен. Даже родственники могут посещать заключенных в комнате длительных или краткосрочных свиданий", — полагает Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.

Впрочем, шутки-шутками, а другие профессионалы – из сферы маркетинга и PR – отмечают высокий потенциал идеи. Почему бы, говорят они, не создать социальный проект?

"Если мы будем с вами продавать произведения искусства, либо возможность на них посмотреть, нужно понимать, что есть довольно ограниченное количество людей, которые могут проникнуться этой идеей. Но социальная ответственность многих компаний могла бы привлечь представителей большого бизнеса, чтобы проспонсировать такие прекрасные порывы души", — считает Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как бы то ни было, ИК-62 уже прославилась. И зрительский отклик ожидается не только благодаря соцсетям и телевидению. Лучшие работы администрация исправительной колонии обещает выставить в парке города Ивдель.