Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

31 декабря с 20:00 до 06:00 1 января проезд на городском транспорте будет бесплатным, транспорт будет работать всю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин отметил, что парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам).

Мэр попросил горожан заранее ознакомиться с графиком перекрытия улиц для гуляний и движения автомобилей.