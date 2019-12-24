Путин: армия способна гарантировать безопасность России

Российская армия способна гарантировать безопасность страны, заверил президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны, которую транслирует телеканал "Россия 24".

"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России", – сказал глава государства.

По словам президента, это "исключительно важно" в нынешней международной ситуации.

В частности, Путин отметил возросшие возможности ядерных сил России.

По его словам, ядерные силы "убедительно показали свои возросшие возможности" на учениях "Гром-2019". Флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений "Океанский щит", добавил президент. Во время маневров "Центр-2019" восемь государств отработали слаженные действия по противостоянию терроризму.