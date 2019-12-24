Командование ВКО Северной Америки: первой страной, где побывал Санта Клаус, стала Россия

Санта Клаус в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), которое с 1955 года в режиме реального времени отслеживает "передвижение" новогоднего волшебника.

В НОРАД сообщили, что Санта вначале побывал в России, где посетил чукотские села Новое Чаплино и Лорино, затем Магадан и Петропавловск-Камчатский, после чего на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которой олень Рудольф, полетел в город Гисборн в Новой Зеландии.

Сообщается, что волшебник доставил уже 280 миллионов подарков.

Традиция отслеживать перемещения Санта Клауса зародилась после того, как в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с главным рождественским волшебником". Но в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.