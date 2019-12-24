Российская техника должна быть лучше зарубежных аналогов, заявил Путин

Отечественное вооружение должно превосходить зарубежные аналоги. Это не игра в шахматы и ничья Россию не устраивает, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. И страна способна этого добиться, считает президент.

Коме того, количество современного вооружения в войсках должно достигнуть 70%, отметил Владимир Путин в эфире телеканал "Россия 24". Некоторые подразделения армии РФ этого показателя уже достигли, однако, например, Сухопутным войска должны продолжать интенсивно перевооружаться.

Особенно важно, добавил глава государства, не просто перейти на новую технику и экипировку, но и поддерживать оснащение вооруженных сил на современном уровне.

В частности, доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения выросла до 82%. РВСН начали получать гиперзвуковые комплексы "Авангард", способные преодолеть и современные и перспективные системы противоракетной обороны.

Также Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои ядерные силы: строить подводные лодки проекта "Борей-А", ставить на боевое дежурство системы "Авангард" и "Ярс". По крайней мере до тех пор, пока не запущен процесс переговоров в области контроля вооружений.

Что касается международных договоров, то выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности негативно сказался на системе контроля вооружений. Плюс, Вашингтон не может определиться со своей позицией по соглашениям об "Открытом небе" и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.