Путин назвал польского посла "сволочью" и "свиньей антисемитской"

Президент России Владимир Путин назвал польского посла в Германии сволочью и свиньей антисемитской. Речь шла о Юзефе Липски, который с 1934 по 1939 год занимал пост посла.

Выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, президент напомнил о том, как в 1938 году польские власти отреагировали на предложение Адольфа Гитлера решить "еврейский вопрос", выслав евреев с территории Польши в Африку.

В своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши Липски написал: "Когда я его услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".



По словам Путина, Липски явно это делал в расчете на поощрение.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя, — подчеркнул Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве".

По словам президента, именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники советским воинам-освободителям. При этом Путин предупредил, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому "испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".

На прошлой неделе Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что попытки сравнить сталинизм с фашизмом являются верхом цинизма. Также он напомнил о том, что Сталин, в отличие руководителей западных государств, не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером.