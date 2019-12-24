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24 декабря 201919:19

Путин: надо подумать над созданием единой системы публичной власти

Основополагающие элементы Конституции менять не нужно, но можно подумать над совершенствованием взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководством Федерального Собрания РФ. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Глава государства еще раз подчеркнул, что "основополагающие положения Конституции лучше не трогать, и Конституцию лучше не менять". Но жизнь меняется и ставит новые задачи, которые "можно отрегулировать по-другому". В качестве примера глава государства привел взаимодействие между муниципальными и государственными властями.

"У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований", — пояснил он.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "отдельные и аккуратные" изменения Конституции возможны. По его словам, сейчас нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах — образовании, здравоохранении. А, например, для того, чтобы найти ответственного за благоустройство и состояние ЖКХ, "нужно очень постараться". Он уверен, что точечные изменения принесут пользу гражданам и сделают государство сильнее.

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