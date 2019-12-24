Во Франции артисты в знак протеста станцевали "Лебединое озеро"

Артисты Парижского национального театра исполнили отрывок из знаменитого балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Это является знаком протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона.

Свой танец артисты исполнили на ступенях Дворца Гарнье, сообщил телеканал BFM TV. Отрывок из балета Чайковского исполнили около двадцати балерин в сопровождении оркестра. Парижане и туристы отреагировали на выступление долгой овацией. В арках оперного дома организаторы акции установили транспаранты с надписями "Парижская опера бастует" и "Культура в опасности".

Артисты оперы и балета, жители Франции на протяжении почти трех недель участвуют в общенациональной забастовке против пенсионной реформы. Она привела к отмене 45 представлений, а также обернулась убытками в 8 миллионов евро для культурного учреждения.



Ранее сообщалось, что из-за протестов во Франции парализована работа всех видов транспорта. Массовые акции и беспорядки в стране привели к закрытию большинства магазинов и кафе.