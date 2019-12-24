В Москве отравились 12 детей, приехавших на соревнования по робототехнике

В Москве отравились 12 детей, приехавших в столицу, чтобы участвовать в соревнованиях по робототехнике. Они почувствовали недомогание в своем отеле Red Brick, находящемся в центре города. О происшествии СМИ сообщили представители отеля.

Как уточняется, все началось после 12 часов дня. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь.

Причину отравления пока не называют, сообщает РИА Новости. Предполагается, что дети могли отравиться в столовой либо где-нибудь во время прогулки по Москве.

Сотрудник отеля отметил, что столовая, на которую грешат, к отелю не относится. Детям лет 15-17, они ходили гулять, поэтому неизвестно, где именно они отравились.