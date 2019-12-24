В Афганистане во время мирного марша пропали 27 гражданских активистов

В Афганистане группа из 27 гражданских активистов пропала во время мирного марша во вторник, 24 декабря. Об этом СМИ сообщил представитель мирного движения.

Как уточняется, группа передвигалась на шести автомобилях. Когда они находились на дороге между городами Фарах и Герат на западе страны, связь с группой была утеряна.

Представитель организации Бисмилла Ватан Дост сообщил, что пока неизвестно, что случилось с активистами. Правоохранители подтвердили, что группа направлялась в провинцию Нимроз, расположенную на юго-западе Афганистана. Факт похищения пока не подтвержден. До настоящего времени ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за исчезновение активистов, сообщает РИА Новости.